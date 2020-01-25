DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Yaklaşık 250 yıldır suskun olan Doğu Anadolu Fayının yeniden aktif hale geçtiği kabul edildiğinde yakın gelecekte de benzer depremlerin tetiklenebileceği varsayılabilir." dedi.



Sözbilir, yaptığı açıklamada, depremin Doğu Anadolu Fayına ait parçalardan biri olan Pütürge Segmenti üzerinde gerçekleştiğini, Karlıova'dan Antakya'ya kadar uzanan 600 kilometre uzunluğa sahip olan bu fayın yaklaşık 250 yıldır suskun olduğunu söyledi.

Bu nedenle fayın 6 ile 7.8 büyüklüğünde deprem üretebilecek sismik boşluk niteliği taşıdığını anlatan Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 yıldır suskun olan Doğu Anadolu Fayının yeniden aktif hale geçtiği kabul edildiğinde yakın gelecekte de benzer depremlerin tetiklenebileceği varsayılabilir. Bu yüzden söz konusu fayın üzerinde gerekli yer bilimsel çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. Ayrıca Doğu Anadolu Fayına ait fay segmentleri 10 ilden geçmektedir. Öncelikle bu fay parçaları, imar haritalarına işlenmeli ve fay zonu içinde kalan yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Yani deprem riski altında olan illerin deprem master planlarının 2023'e kadar bitirilmesi gerekiyor. Buna göre deprem senaryoları oluşturulmalı ve bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarına yön verilmesi hayati önem taşımaktadır."

Bu tür çalışmaların deprem zararlarını azaltmaya yaradığına dikkati çeken Sözbilir, şöyle devam etti:

"Türkiye ölçeğinde öncelikle yerleşim yerinden diri fay geçen il ve ilçelerde kreş, okul, hastane, üniversite, askeri kışla gibi yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerde depreme karşı güvenliği ölçen bina performans analizlerinin yapılması, bunların depreme dayanıklı hale getirilmesi, getirilemiyorsa kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması önem arz etmektedir."