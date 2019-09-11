DEÜ Devlet Konservatuvarının geçici binası açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Devlet Konservatuvarının eski binasının bulunduğu Narlıdere'deki yerleşkeye, herkesin gurur duyacağı binaların en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEÜ Devlet Konservatuvarının geçici süreyle taşındığı Tınaztepe'deki bina, düzenlenen törenle açıldı.

Binanın açılışına Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra devlet konservatuvarı müdürü Prof. Ayhan Kerim Gürerk, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nükhet Hotar, Narlıdere'deki okul binasının depreme dayanıklı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Şimdiki binaya geçici süre için taşınıldığını vurgulayan Prof. Dr. Hotar, şunları kaydetti:

"En kısa sürede Narlıdere'deki binaların yerine hepimizin gurur duyacağı binalar inşa edeceğiz. Yeni binalarımız sanat eğitiminin önemli bir parçası olan sahneler, atölyeler, konser salonu, sanat galerileri, öğrencilerimizin bulunmaktan keyif alacağı sosyal alanları ve çevre düzenlemesi ile tüm ihtiyaçları karşılayacak. Güzel sanatlar fakültemiz ile devlet konservatuvarımızın yeni binaları ikonik tasarımları ve ileri teknik alt yapısı ile sanatın merkezi İzmirimize yaraşır şekilde olacak."

DEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ayhan Kerim Gürerk ise zorlu ve yorucu bir taşınma ve yerleşme sürecinin sonunda pırıl pırıl rahat ve güvenli okula kavuştuklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, beraberindeki heyet ve öğrencilerle kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri binayı gezdi. Gezi sırasında bir sınıfa giren heyete sürpriz yapan ortaokul öğrencileri, piyano ile kısa bir dinleti gerçekleştirdi.