DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) törenle hizmete girdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanede örnek projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Geleneksel ile modern tıp verilerini harmanlayan GETAT ile üniversiteye uluslararası düzeyde yeni bir tedavi merkezi kazandırdıklarına işaret eden Hotar, "Merkezimizin, bilimsel olarak doğruluğu kanılanmış etkili ve güvenli tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde, bu alanda örnek akademik çalışmaların yapılmasında önemli sorumluluklar üstlenmesini beklemekteyiz. Değerli hocalarımızın fedakarca çalıştığını biliyoruz. Bu biraz da ülkenize, milletinize, kurumunuza duyduğunuz saygının, aidiyetin ve sorumluluğun bir göstergesi." diye konuştu.

Hotar, Kovid-19 sürecinde canlarını tehlikeye atan sağlık personelini de desteklemeyi sürdüreceklerini aktardı.

DEÜ Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü ise dünyanın her yerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına ilginin arttığını ifade ederek, "Bu alanda çalışmalarının bilimsel bir zemine oturtulması ve üniversitemizin öncü olması bizlere gurur vermektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, modern tıbbın destekleyicisidir. Burası aynı zamanda bir araştırma merkezi olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından GETAT'ın açılış kurdelesi İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve diğer ilgililer tarafından kesildi.