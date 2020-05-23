DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi binasının projesini üniversite bünyesindeki komisyon çizecek - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarı binalarının depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmasının ardından mimarı projelerinin çizilmesi için Mimarlık Fakültesi bünyesinde akademisyenlerden oluşan bir komisyon kurulacağı bildirildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl GSF ile konservatuvar binalarının depreme dayanıklı olmadığının ortaya çıkmasının ardından binaların tahliye edildiğini ve bunların yeniden yapımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini belirtti.

Haziran ayı itibarıyla normal hayata dönüleceğinin öngörüldüğünü bu nedenle bu projelerini de yeniden devreye aldıklarını bildiren Hotar, proje çizimi için Mimarlık Fakültesi bünyesinde, GSF ile Devlet Konservatuvarı temsilcilerinin de katılımı ile bir komisyon oluşturulacağını kaydetti.

Hotar, olağanüstü bir durum olmaması halinde yıkım işlemini de hızlı şekilde tamamlamayı planladıklarını belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Balçova'daki yerleşkemizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de sanatın merkezi olmasını arzuluyoruz. Bu yüzden başından beri yerinde dönüşümü savunduk. Amacımız içinde derslikleri, atölyeleri, büyük bir sahnesi ve sergi alanı olan bir sanat kompleksini, ülkemizin ve güzel kentimizin kültür-sanat hayatına kazandırmak olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentlerle bütünleşen üniversiteler vizyonuna uygun hareket edeceklerini kaydeden Hotar, "Burayı vatandaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendireceğimiz bir temas noktası haline dönüştüreceğiz. Böylece hem sanatçı yetiştirecek hem de sanatın sevilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hotar, projenin gerçekleştirilmesine ilişkin maddi bir sıkıntının olmadığı belirterek, "Bugüne kadar değerli bağışçılarımız, maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda yer aldılar. Onlara müteşekkiriz. Bundan sonra da benzer bir düşüncesi olan hayırseverlerimize kapımız açık olacak. Yine de hatırlatmak isteriz ki üniversitemiz, bu binaları yapmaya muktedirdir." ifadelerini kullandı.