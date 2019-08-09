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DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Kültürpark'a taşınması kararı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önerisi üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının geçici olarak Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan hollere taşınması kararı iptal edildi.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin Kültürpark'a taşınması kararı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesinin önerisi üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının geçici olarak Kültürpark Fuar Alanı'nda bulunan hollere taşınması kararı iptal edildi.
DEÜ Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu, rektörlük binasında, binalarının depreme dayanıklı olmadığı raporlarla tespit edilen fakülte ve konservatuvarın, taşınma sürecine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.
Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının Kültürpark Fuar Alanı'ndaki hollere taşınması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, kendilerinin de bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu konuda çelişkili açıklamalarda bulunduğunu öne süren Tiryakioğlu, söz konusu durumun süreci sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.
"Üniversite olarak Güzel Sanatlar Fakültemizi taşıyacağımız bina hazırdı, taşınma planımız da hazırdı." diyen Tiryakioğlu, bu anlamda Belediyeden bir taleplerinin olmadığını vurguladı.
Tiryakioğlu, gelinen süreçte Büyükşehir Belediyesinin bugün kendilerine gönderdiği yazıda bina tahsis edemeyeceklerini bildirdiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Bugün gelen yazıda şehir merkezi içerisinde hiçbir binanın Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine tahsis edilemeyeceği, öğretim hayatı başlayana kadar binaların yetiştirilemeyeceği gibi bahanelerle tahsisin gerçekleşemeyeceği bildirildi. Biz de bu anlamda basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirmeyi görev edindik. Önümüzdeki süreçte Güzel Sanatlar Fakültemizi planladığımız Tınaz Tepe Kampüsü'nde yeni yaptığımız binaya yerleştireceğiz ve taşınmalarını sorunsuz şekilde sağlayacağız."
Kültürpark, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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