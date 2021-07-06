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DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak - Son Dakika

DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak

06.07.2021 10:40
DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde düzenleyecekleri doğa sporu etkinlikleri öncesinde, Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ve ekibini ağırladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde düzenleyecekleri doğa sporu etkinlikleri öncesinde, Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ve ekibini ağırladı.

İsmini İzmir'in şanlı kurtuluş gününden alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), destansı zaferin 99. yıl dönümünde düzenleyeceği doğa sporları etkinliklerine hazırlanıyor. 9 Eylül günü yapılacak spor faaliyetleri öncesinde, Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ve ekibi ile birlikte Tınaztepe Yerleşkesinde bir araya gelen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hazırlıklar hakkında bilgi alırken, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen off-road aracını da inceledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde, yurdun düşman işgalinden kurtarıldığı 9 Eylül günü yapacakları doğa sporu etkinlikleri hakkında son hazırlıkları görüştüklerini söyleyen Rektör Hotar, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluş günü 9 Eylül'de gerçekleştireceğimiz doğa sporları faaliyetleri ile mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Rektör Hotar, "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de düzenleyeceğimiz doğa sporları etkinlikleri için çalışmalarımıza üniversite olarak hız verdik. Biz kurum olarak sosyal ve spor faaliyetlerine önem veriyoruz. Rektörlük çatısı altında düzenlediğimiz etkinliklerle mensuplarımızı ve vatandaşlarımızı bir araya getiriyor, doğa sporlarının gelişimine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ve tecrübeli ekibini Tınaztepe Yerleşkemizde ağırladık. Konuk ekip tarafından milli ve yerli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Off-Road aracını test ve tecrübe etme imkanı yakaladık. Umuyoruz ki benzer çalışmalar örnek olur, Emirhan Kutlu ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hotar, doğa sporları etkinlikleri kapsamında öğrencilere ve katılımcılara yönelik planlamaları da görüştüklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR

DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak
DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak
DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DEÜ, kurtuluş gününde doğa sporları heyecanı yaşatacak - Son Dakika Spor


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