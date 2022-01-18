DEÜ'nün 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nin imar planları kesinleşti - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nin nazım imar planları ile uygulama imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluruyla kesinleştiği bildirildi.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yerleşkedeki güzel sanatlar fakültesi ile devlet konservatuvarı binalarının depreme dayanıklı olmadığının tespitinin ardından binaların boşatıldığı, birimlerin öğretim ve sanat faaliyetlerinin geçici olarak Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşındığı hatırlatıldı.

Binaların yeniden inşası için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, Bakanlığın itirazları reddederek planları onayladığı, bu kararla yeniden inşa edilecek fakülte ve konservatuvar binalarının inşası için önemli bir aşama kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar projelerinin yerinde inşasında yeni bir sürece girildiğini, mimarlık fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan projenin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Proje

Türk mekan geleneğinin ve görsel sembollerinin çağdaş yorumlamalarıyla hazırlanan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarı projesi, iki ana bloktan oluşacak. Derslikler ve atölyelerin yer aldığı eğitim alanlarının yanı sıra iklime uygun olarak tasarlanan açık ve yarı açık deneyim alanları oluşturulacak. Projede ayrıca, tiyatro, opera, bale gibi farklı etkinliklerin sahneleneceği, halkın kullanımına açık olacak büyük ölçekli bir performans salonu planlandı.