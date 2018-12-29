Deü'nün Gururu Oldular

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yalçın Ersoy, Doç. Dr. Duygu Sağ ve Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım ile Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tozburun, Türkiye Bilimler Akademisi 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Programı'nda (TÜBA-GEBİP) ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne büyük onur. Türkiye Bilimler Akademisi 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı'nda (TÜBA-GEBİP) DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Ersoy, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Duygu Sağ ve Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım ile İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tozburun ödüle layık görüldü. Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden alan akademisyenleri, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rektör Hotar mesajında, "Değerli akademisyenlerimize yürüttükleri bilimsel çalışmalardan dolayı, şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

BİLİMİN MERKEZİ

DEÜ'nün sahip olduğu bilimsel altyapı ve akademik tecrübesiyle birçok başarıya imza attığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'nin yetişmiş, donanımlı ve öngörüsü yüksek bilim insanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Rektör Hotar, "Üniversite olarak bizler ülkemizin kalkınmasında ve bilimsel alt yapısının gelişmesinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada değerli hocalarımızın yürüttüğü araştırmalar ve projelerin rolü oldukça fazladır. Yoğun emek ve çaba gerektiren bu çalışmaların takdir edilmesi de bizi mutlu etmekte ve onurlandırmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi, mensuplarının başarılarıyla bilimin merkezi olmaya devam edecektir" dedi.

DÜNYAYA HİZMET EDECEK

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimsel çalışmaların ülkemizin kalkınmasındaki rolünü biliyor ve bunu önemsiyoruz. Bilim, elde ettiği sonuçlar itibarıyla insanlığa değer katar ve hizmet eder. TÜBA ödüllerinin de bu bağlamda uluslararası bir karşılığı vardır. Üniversitemize bu gururu yaşatan akademisyenlerimizin bilim dünyasının gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalarının örnek olmasını ve geliştirilerek devam etmesini arzuluyoruz. Aldıkları ödül ile bizleri gururlandıran akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz."