DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti - Son Dakika

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti

02.11.2020 18:23

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'deki depremde enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'deki depremde enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Hotar, Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemeden sonra Ege Üniversitesi Hastanesine gitti.

Hotar, enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki DEÜ Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ı ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın ve hastane yetkililerinin eşlik ettiği Rektör Hotar, yaptığı açıklamada İzmir'de yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olduğu bugün de tüm depremzedelerin yanında olduklarını bildiren Hotar, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hotar, İnci Okan'ın sağ kurtulmasına çok sevindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurtarılma sırasındaki cesareti ve sakinliği nedeniyle kendisini kutluyorum. Çok güçlü bir evladımız. Enkazdan çıkarıldığında ilk isteği şey kemanı olduğunu öğrendik. İnşallah en kısa sürede kemanına kavuşacak. Kalbimiz ve dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla birliktedir."

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Nükhet Hotar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, enkazdan çıkarılan Elif, İnci ve Günay'ı ziyaret etti - Son Dakika


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