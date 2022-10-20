DEÜ, Stanford Üniversitesi'nin enler listesinde - Son Dakika
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DEÜ, Stanford Üniversitesi'nin enler listesinde

20.10.2022 10:40
DEÜ, Stanford Üniversitesi'nin enler listesinde

ELSEVİER ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' araştırması açıklandı.

ELSEVİER ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' araştırması açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) 23 bilim insanı yer aldı. Rektör Hotar, "Dünya genelinde tanınırlığını ve saygınlığını artıran üniversitemizin kıymetli hocalarına, başarıya katkı sunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste yayımlandı. Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlanan sıralama, 'kariyer boyu etki' ve 'yıllık etki' olarak iki kategoride listelendi. Buna göre DEÜ, dünyanın saygın bilim insanlarının yer aldığı listeye 23 akademisyeni ile girmeyi başardı.DEÜ'LÜ 23 BİLİM İNSANI ENLER LİSTESİNDE

Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, 'yıllık etki' kategorisinde toplam 200 bin 410 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı araştırmaya, Türkiye'den toplam bin 202 bilim insanı dahil oldu. DEÜ, kariyer boyu etki kategorisinde 17 ve yıllık etki kategorisinde 23 akademisyen ile listelere girdi. DEÜ, Türkiye'de listeye giren bilim insanı sayısı bakımından önceki yıllara göre yükseliş kaydetti ve Türkiye'deki üniversiteler arasında sekizinci sırada yer aldı. Kariyer analizinin yapıldığı ve son beş yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 'kariyer boyu etki' kategorisinde, değerlendirmeye alınan toplam 195 bin 606 kişi arasında DEÜ'den 17 bilim insanı listeye dahil oldu. Türkiye'den toplam 897 bilim insanının son beş yıllık yayınlarının atıf etkisine göre sıralandığı bu kategoride DEÜ, listeye giren bilim insanları ile Türkiye'de ilk on içinde yer almayı başardı.

'BİLİME REFERANS OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 'Dünyada ilk 500' hedefi kapsamında tırmanışını sürdüreceğini vurgulayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Küresel ölçekte saygınlığını artırma yolunda emin adımlarla yolculuğunu sürdüren Kurumumuz; bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda başarıyla temsil ediliyor. 40'ıncı yılında 'Araştırma Üniversitesi' unvanıyla akademik ve bilimsel çalışmalarına hız veren Üniversitemiz, dünya üniversitesi olma hedefi kapsamında önemli bir araştırmada daha güzel neticeler elde etti. Küresel çapta tanınırlığını ve saygınlığını artıran üniversitemizin kıymetli hocalarına ve başarıya katkı sunan tüm mensuplarımıza, bilime referans çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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