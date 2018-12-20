Deü Tıp Fakültesi Ebopras Tarafından Akredite Edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Tıp Fakültesi Plastik
, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Avrupa
Plastik Cerrahi Eşyetkilendirme Kurulu (EBOPRAS) tarafından akredite edildi.
DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, EBOPRAS, sahip olduğu altyapı ve akademik yeterlilik nedeniyle DEÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nı akredite etti. DEÜ, Avrupa'da 7'nci, Türkiye
'de ise ilk akredite edilen merkez olma unvanını kazandı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, Avrupa'nın önemli sağlık merkezi haline geldiğini belirterek, hastane yetkililerini tebrik etti.
Tıp Fakültesi Hastanesinin sağlık alanındaki başarılarının hem vatandaşların hem de Avrupa'daki önemli kuruluşların teveccühlerine layık olduğunu ifade eden Hotar, "Rektörlüğümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi hastanemizin güçlenmesi, ulusal ve uluslararası alanda başarılarının geliştirilmesi ile teknolojik imkanlarının çağa uygun şekilde güncellenmesi noktasında desteğini arttırarak sürdürmektedir. Akademisyenlerimizin çalışmalarıyla iftihar ediyoruz, bilimsel projelerinde yanlarında oluyoruz. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı hocalarımız, alanlarında Türkiye'de ilk olmayı başarmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Bu akreditasyon ile Dokuz Eylül Üniversitemiz sağlık turizmi başta olmak üzere birçok alanda öncü olacaktır. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Karaca da EBOPRAS'ın akreditasyonu ile hastanenin eğitim kalitesini ispatlamış olduğunu söyledi.
Karaca, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bu başarı yurt dışındaki hastaların ülkemizi ve hastanemizi tercih etmesi açısından büyük önem taşıyor. Mezunlarımız AB
tarafından akredite olan bir kurumdan mezun olmanın ayrıcalığını yaşayacak, bu durum eğitim ve akademisyen değişimi çalışmalarında da artı değer katacaktır."