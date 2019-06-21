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DEÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet sevinci

1 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 döneminin 278 mezunu diplomalarına kavuştu.

DEÜ Tıp Fakültesinde mezuniyet sevinci, System.String[]
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi 2018-2019 döneminin 278 mezunu diplomalarına kavuştu.
DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'ndeki mezuniyet töreni, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aylin Odabaşı, Burcu Ömür Zeybek, Muzaffer Soydan, Pelin Odabaşı, Cemile Cabbar'ın konseriyle başladı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Mayaloğlu, törende yaptığı konuşmada, yeni mezun hekimlerin insanlığa en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını söyledi.
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu, 41. dönemde 278 mezun verdiklerini ve mezun sayısının 6 bin 285'e ulaştığı kaydetti.
Mezunlardan, meslektaşlarına ve hastalara daima nezaketle yaklaşmalarını isteyen Celiloğlu, "Hastanızla asla göz temasını kaybetmeyin, en stresli anınızda bile kontrolünüzü kaybetmeyin, empati yeteneğinizi güçlendirin ve hoşgörülü olun." dedi.
Celiloğlu, hekimlerin iyi bir dünya insanı olabilmek ve bilimsel gelişmeleri takip etmek için de öğrenmeye devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
Fakülte birincisi Beyza Köstek ise hekimliği bir yaşam biçimi olarak kabul ettiklerini dile getirerek kendilerini yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Köstek, yeni mezunlar olarak hekime yönelik şiddetin son bulmasını dilediklerini de dile getirdi.
Hekimlik Andı'nın okunmasından sonra Beyza Köstek, yaş kütüğe plaket çaktı.
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından 41. dönem mezunları diplomalarına kavuştu.
Öğrenciler, tören sırasında "Önce zarar verme diye başladık, önce zarar görme diye bitiriyoruz" yazılı pankart açtı
Diploma töreni, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Tınaztepe, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel
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