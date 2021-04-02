DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu - Son Dakika

DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu

02.04.2021 10:32
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde yer alan yazma eserler, araştırmacıların kullanımına sunuluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde yer alan yazma eserler, araştırmacıların kullanımına sunuluyor. Özel bir bölümde muhafaza edilen eserlere DEÜ Kurumsal Akademik Açık Arşivinden erişilebildiği gibi, araştırmacılar özel izinle eserlerin kendisini de inceleyebiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik birimlerinde bulunan kütüphanelerdeki nadide eserleri araştırmacıların kullanımına sunuyor. DEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinin Kurumsal Akademik Açık Arşivinde bulunan binlerce kaynağa, kolaylıkla erişim sağlanabiliyor. Bu kaynaklar arasında, ilahiyat fakültesinin kütüphanesinde özel bir bölümde muhafaza edilen yazma eserler de yer alıyor. 5 yüz yıla tarihlenen yaklaşık 500 yazma eser ile 19 adet orijinal hat levhasına dijital olarak erişilebildiği gibi, araştırmacılar özel izinle eserlerin kendisini de inceleyebiliyor.

Eserleri özel bir bölümde muhafaza ettiklerini belirten ilahiyat fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hadi Sofuoğlu, "Bu eserlerimiz kütüphanemizin özel bir bölümünde nem ve ışık kontrolü yapılan bir ortamda muhafaza edilmektedir. Özel kutularda ya da yanmaz çelik raflarda bulundurulmaktadır. Bütün eserlerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal Akademik Açık Arşivi Sisteminde kayıtlıdır. İsteyen araştırmacılarımız, yazma eserleri kütüphane bilgi sisteminden ulaşıp, özel izinle eserlerin kendisinden faydalanabilmektedir. Yazma eserlerimiz; hadis, tefsir, fıkıh gibi islami ilimlerin yanı sıra astronomi, tıp tarihi, hukuk tarihi gibi konuları da ihtiva etmektedir. Yazma eserlerimizin her biri benzeri olmayan eserlerdir. Elle çoğaltılmış ve özel süslemelerle bezenmiştir" diye konuştu.

Taş baskı Kur'an tercümesi

Yazma eserler arasında dikkat çeken parçalar bulunduğunu belirten Sofuoğlu, "Kütüphanemizdeki yazma eserler arasında her sayfası altın varakla bezenmiş çok nadide Kur'an-ı Kerimler yer almaktadır. Bu eserler arasında Gazi Mustafa Kemal'in Şadırvan Camii'ne hediye ettiği ve imzaladığı taş baskı Kur-an tercümesi de bulunmaktadır. Düşülen 15 Teşrinievvel 1341 tarihli notta; 'Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemalpaşa Hazretleri tarafından Şadırvan Camii Şerifine ihdaa buyurulmuştur' ifadeleri yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim tercümesi ise 'Türkçe Kur'an-ı Kerim yeryüzünde Türkçeyi anlayan milyonlarca Müslümana yadigar' ifadesi ile başlamaktadır" dedi.

Sofuoğlu, Hafız Osman'a ait 1301 tarihli Hilyeyi Şerif Levhası'nın da aralarında bulunduğu hat levhalarında dualar ya da hazreti peygamberi öven şiirlerin yer aldığını söyledi. - İZMİR

DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu
DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Fuat Sezgin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEÜ, yazma eser arşivini araştırmacıların kullanımına sundu - Son Dakika


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