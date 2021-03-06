DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi - Son Dakika

DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi

06.03.2021 09:54
DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geliştirilen yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindiğini açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı ürettik.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geliştirilen yerli kan pompasında seri üretim aşamasına gelindiğini açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı ürettik. Bu başarıya imza atan Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erdem Silistreli ile ekibini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibi, DEÜ bünyesinde yerli taşınabilir kan pompası üretti. Benzerlerinden daha küçük bir tasarıma sahip olan kan pompasının laboratuvar, kan ve akım testleri tamamlandı. Seri üretim aşamasına gelinen cihazın ithal ürünlere göre düşük maliyeti ve yerli üretim avantajı ile sağlık sektörüne tedarik kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Yerli üretime destek

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye'nin yerli ve milli üretim ile ilgili ulusal politikalarını destekleyecek faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Özellikle sağlık hizmetinin aksamadan devam ettirilmesi noktasında medikal cihazların yerli üretim olması hayati önem taşıyor. Covid-19 sürecinde ülkeler kendi üretimleri olan stratejik öneme sahip ürünlerin ihracatını ya yavaşlattı ya da tamamen durdurdu. Dolayısıyla bu ürünleri ithal eden ülkeler çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle ülkemizin yerli ve milli üretim ile ilgili ulusal politikalarını önemsiyor ve destekliyoruz. Üniversite olarak hem akademik kadromuza hem de DEPARK bünyesinde AR-GE faaliyeti yürüten firmalara tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kalp damar cerrahisi alanında ameliyathanelerde kullanılan ve hayati öneme sahip yerli kan pompamızı geliştirdik. Seri üretim için de çalışmalarımız sürüyor. Bu başarıya imza atan Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Erdem Silistreli ve ekibini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Testler tamam; sıra seri üretimde

Yerli kan pompasının patentinin Dokuz Eylül Üniversitesine ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem Silistreli, testleri tamamlanan cihazın seri üretim aşamasına geldiğini belirtti. Silistreli, "Gerçek boyutlu prototipi üretilen cihazımızın laboratuvar, kan ve akım testlerini tamamladık. Benzerlerinden farklı olarak daha küçük ve kullanımı kolay olan taşınabilir kan pompamız kablosuz olarak kontrol edilebiliyor. Verileri depolayabilen cihaz aynı zamanda kablosuz olarak da veri aktarımı yapabiliyor. Veriler hem hasta ile ilgili geriye dönük değerlendirmeler yapılabilmesi hem de bilimsel araştırmalara istatistiki bilgiler aktarılması için arşivleniyor. Kablosuz aktarım yapabilen cihazımızın yakın gelecekte verileri doktor ya da perfüzyonistin kullandığı mobil cihazlara aktarmasını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi
DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi
DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kalp Damar Cerrahisi, Nükhet Hotar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEÜ yerli kan pompası üretiminde sona geldi - Son Dakika


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