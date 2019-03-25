Son Dakika Haberleri: Deusche Bank En Üst Düzey Yetkilileri Hisselerini Satamayacak

Deusche Bank En Üst Düzey Yetkilileri Hisselerini Satamayacak

20 dakika önce

– Deutshce Bank'ın üst düzey yetkililerinin, Commerzbank'la birleşme görüşmeleri tamamlanmadan ellerindeki Deustshce Bank hisselerinini, anlaşmadaki gelişmelere ilişkin bilgileri olması nedeniyle satamayacakları duyuruldu.

Deusche Bank En Üst Düzey Yetkilileri Hisselerini Satamayacak, System.String[]
– Deutshce Bank'ın üst düzey yetkililerinin, Commerzbank'la birleşme görüşmeleri tamamlanmadan ellerindeki Deustshce Bank hisselerinini, anlaşmadaki gelişmelere ilişkin bilgileri olması nedeniyle satamayacakları duyuruldu.

Bankadan yapılan açıklamada, en üst düzey yetkililerin bir "iç uyuşmazlık listesi"ne eklendikleri belirtildi.

Geçen hafta Commerzbank ve Deutsche Bank potansiyel bir birleşme için görüşmeler yapıldığını duyurmuş ve bu duyurunun ardından sendikalar olası istihdam kayıplarına dikkat çektiler. Deutsche Bank hissdeleri 2018 yılında yüzde 35.7, son beş yıl içinde ise yüzde 74.15 değer kaybetmişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:37 Kaynak: DHA

Deutsche Bank, Commerzbank, Ekonomi
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