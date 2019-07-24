Son Dakika Haberleri: Deutche Bank'ın zararı çok büyük: 3.15 milyar Euro
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Deutche Bank'ın zararı çok büyük: 3.15 milyar Euro

1 saat önce

GEÇEN yıl 401 milyon Euro kazanç elde eden banka, bu yılın ikinci çeyreğini 3.15 milyar Euro zararla kapattı.

Deutche Bank'ın zararı çok büyük: 3.15 milyar Euro, System.String[]
GEÇEN yıl 401 milyon Euro kazanç elde eden banka, bu yılın ikinci çeyreğini 3.15 milyar Euro zararla kapattı. Zararın beklenenin çok üzerinde olmasına neden olarak yeniden yapılanmanın getirdiği mali yük gösterildi. Banka, çalışan sayısını yaklaşık 18 bin azaltmak istiyor. 2.8 milyar Euro zarar bekleyen banka, 3.4 milyar Euro yeniden yapılanma masrafının büyük bölümünü ikinci çeyrekte karşıladı. Bu nedenle zararın beklenenden daha yüksek çıktığı kaydedildi.

KAR BEKLENTİSİ

Bankanın yönetim kurulu Başkanı Christian Sewing, "Yeniden yapılandırma masraflarının büyük bölümünü ikinci çeyrekte karşıladık. Bu yük olmasaydı banka kara geçebilirdi" dedi. Sewing köklü bir yeniden yapılanma çerçevesinde çok riskli yatırım bankacılığını küçültmek istiyor. Ayrıca köklü yapılanmada 2022 yılına kadar dünya çapında çalışanların sayısı 18 bin civarında azaltılarak, 74 bine düşürülmesi hedefleniyor.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:52 
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