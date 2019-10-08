Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank, 18 bin işçi çıkarıyor
Son Dakika Güncel Deutsche Bank, 18 bin işçi çıkarıyor

Deutsche Bank, 18 bin işçi çıkarıyor

51 dakika önce

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, 9 bini Almanya'da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Deutsche Bank, 18 bin işçi çıkarıyor, System.String[]

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, 9 bini Almanya'da olmak üzeri, dünya genelinde 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.


Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing, işten çıkarmaların zorunlu bir durum olduğunu açıkladı. Sewing, Deutsche Bank'ı daha yeni ve iyi banka yapabilmek için 'dönüşüm' çalışmalarını kapsayan yapısal değişiklik ve hizmette liderlik ile sürdürebilir büyüme hedeflediklerini belirtti. 2022 yılına kadar 25 milyar euro kar elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Sewing, bunun yayında bakanın dijitalleşmesine ise 13 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.


Temmuz ayında Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen 49 yaşındaki Christian Sewing bankada köklü değişiklikler yapacağını açıklamış, tasarruf ve dönüşüm çalışmalarına New York ve Londra ofislerini kapatarak başlamıştı. - FRANKFURT

Deutsche Bank, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin
Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank, 18 bin işçi çıkarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]