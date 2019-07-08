Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak
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Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak

1 saat önce

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta kapsamlı yeniden yapılandırma kapsamında 2022'ye kadar 18 bin çalışanın işine son verilecek.

Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak, System.String[]
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta kapsamlı yeniden yapılandırma kapsamında 2022'ye kadar 18 bin çalışanın işine son verilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27 
Deutsche Bank, Almanya, Ekonomi
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