Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak
1 saat önce
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta kapsamlı yeniden yapılandırma kapsamında 2022'ye kadar 18 bin çalışanın işine son verilecek.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27
'nın en büyük bankası Deutsche Bank
'ta kapsamlı yeniden yapılandırma kapsamında 2022'ye kadar 18 bin çalışanın işine son verilecek.
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Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak
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