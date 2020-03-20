Deutsche Bank, 2019'da çalışanlarına 1,5 milyar avro prim ödedi - Son Dakika
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Deutsche Bank, 2019'da çalışanlarına 1,5 milyar avro prim ödedi

6 saat önce

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın, geçen yıl çalışanlarına 1,5 milyar avro prim dağıttığı bildirildi.

Deutsche Bank, 2019'da çalışanlarına 1,5 milyar avro prim ödedi, System.String[]

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın, geçen yıl çalışanlarına 1,5 milyar avro prim dağıttığı bildirildi.

Deutsche Bank'ın 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Buna göre, banka geçen yıl yaklaşık 88 bin çalışanına 1,5 milyar avro prim ödemesi gerçekleştirdi. Banka, 2018'de ise çalışanlarına 1,9 milyar avro prim dağıtmıştı.

Geçen yıl bankanın 583 çalışanının yıllık ücretinin 1 milyon üzerinde olması dikkati çekti.

Raporda, Deutsche Bank'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ise geçen yıl 13,3 milyon prim aldığı belirtildi.

2009 finansal krizden bu yana toparlanmaya çalışan banka geçen yıl 5,7 milyar avro zarar açıklamıştı. Bu bankanın üst üste beşinci yıllık zararı olarak kayıtlara geçmişti.

Maliyetli ve stratejik bir yeniden yapılanma sürecinde olan bankanın toplam net gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8 gerileyerek 23,2 milyar avroya düşmüştü.

Zarar açıklamasından sonra gelen eleştiriler karşısında Deutsche Bank ücret sistemini revize edeceğini açıklamıştı.

- Kovid-19 mali gücümüzü etkileyecek

Öte yandan, Deutsche Bank, yıllık raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisinin bankanın finansal hedeflerine ulaşmada mali gücünü etkileyeceğini de belirtti.

Raporda, "Yerel, bölgesel veya küresel olarak uzun süreli bir ekonomik gerilemeden ciddi şekilde etkilenebiliriz." ifadesine yer verildi.

Yıllardır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama skandalları ve zarar veya düşük kazanç gibi çeşitli olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı.

Bazı analistler ve yatırımcıların Kovid-19 salgınının bankanın yeniden yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ediliyor.

1870'te kurulan Deutsche Banka, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu. Bankanın hisseleri, Kovid-19 salgının etkisiyle son bir ayda yüzde 40'dan fazla değer kaybederek 5,92 avroya geriledi. 17 Şubat 2020'de bankanın hissesi 10,16 avronun altında işlem görüyordu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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