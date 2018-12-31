Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank/achleitner: Devlet Yardımı ya da Birleşmeye Gereksinim Yok

Deutsche Bank/achleitner: Devlet Yardımı ya da Birleşmeye Gereksinim Yok

28 dakika önce

Devlet yardımı ya da birleşmeye gereksinimleri olmadığını vurgulayan Deutsche Bank Başkanı Paul Achleitner, sürdürmekte oldukları yeniden yapılandırmanın etkili olduğunun ve bankanın gücünü artırdığının altını çizdi.

Deutsche Bank/achleitner: Devlet Yardımı ya da Birleşmeye Gereksinim Yok, System.String[]
Devlet yardımı ya da birleşmeye gereksinimleri olmadığını vurgulayan Deutsche Bank Başkanı Paul Achleitner, sürdürmekte oldukları yeniden yapılandırmanın etkili olduğunun ve bankanın gücünü artırdığının altını çizdi.

Frankfurther Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Achleitner, "Deutsche Bank'ın rakiplerine göre çok güçlü bir sermaye yapısı var. CEO Christian Sweign de maliyetleri kontrol  altına aldı" diye konuştu.

Yeni yılda Achleitner'in yerine Christian Sewing atanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:53 Kaynak: DHA

Deutsche Bank, Ekonomi
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