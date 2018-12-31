Deutsche Bank/achleitner: Devlet Yardımı ya da Birleşmeye Gereksinim Yok
28 dakika önce
Devlet yardımı ya da birleşmeye gereksinimleri olmadığını vurgulayan Deutsche Bank Başkanı Paul Achleitner, sürdürmekte oldukları yeniden yapılandırmanın etkili olduğunun ve bankanın gücünü artırdığının altını çizdi.
Devlet yardımı ya da birleşmeye gereksinimleri olmadığını vurgulayan Deutsche Bank
Başkanı Paul Achleitner, sürdürmekte oldukları yeniden yapılandırmanın etkili olduğunun ve bankanın gücünü artırdığının altını çizdi.
Frankfurther Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Achleitner, "Deutsche Bank'ın rakiplerine göre çok güçlü bir sermaye yapısı var. CEO
Christian Sweign de maliyetleri kontrol altına aldı" diye konuştu.
Yeni yılda Achleitner'in yerine Christian Sewing atanacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:53 Kaynak: DHA
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