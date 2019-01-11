Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası
48 dakika önce
Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.
Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45
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