Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Köprüde Makas Atarken Kaza Yapan Trafik Magandasına 1002 TL Para Cezası Verildi

Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi