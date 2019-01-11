Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası

48 dakika önce

Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.

Deutsche Bank: Dünyanın en ucuz parası Türk Lirası, System.String[]
Deutsche Bank stratejisti George Saravelos, en ucuz para olarak TL'yi, en pahalı para birimi olarak da yuanı gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45 

Deutsche Bank, Ekonomi
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