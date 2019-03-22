Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşmesi 500 Şubenin Kapanmasına Neden Olabilir

Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşmesi 500 Şubenin Kapanmasına Neden Olabilir

1 saat önce

Almanya'da Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesi durumunda 500 banka şubesi kapanabilir.

Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşmesi 500 Şubenin Kapanmasına Neden Olabilir, System.String[]
Almanya'da Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesi durumunda 500 banka şubesi kapanabilir.

Almanya'nın en büyük iki bankası olan Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesi halinde çok sayıda banka şubesinin kapanmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Birleşmeyle birlikte her iki bankanın bazı şubelerini kapatarak tasarruf edecekleri ve kapatılacak 500'ün üzerinde banka şubesinde çalışan yaklaşık 30 bin banka çalışanının da işsiz kalacağı aktarılıyor.

Birleşmenin çok sayıda çalışanın işsiz kalma sorununu beraberinde getireceğini kaydeden sendikalar, resmi görüşmelerde çalışanların haklarının korunması için federal hükümetin de birleşmenin beraberinde getireceği sorunları dikkate almasını istedi.

Deutsche Bank ile yüzde 15'lik bir bölümünün Alman devletine ait olan Commerzbank'ın birleşmeleri halinde yeni banka, 38 milyon özel ve kurumsal müşteriye sahip olacak, 140 bin civarında çalışanı ve yaklaşık 2 trilyon euro bilançolu bir banka ortaya çıkacak. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Almanya, Commerzbank, Deutsche Bank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşmesi 500 Şubenin Kapanmasına Neden Olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]