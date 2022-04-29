Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde "kara para aklama" araması - Son Dakika
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Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde "kara para aklama" araması

29.04.2022 14:37
Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde "kara para aklama" araması

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama yaptığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmaya ilişkin "tedbirler" gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı verilmedi.

Deutsche Bank ise söz konusu aramanın kara para aklamayla ilgili olarak bankanın yetkililere bildirdiği şüpheli işlemleri içerdiğini ve Alman yetkililerle tam bir işbirliği içinde olunduğunu vurguladı.

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 3 düşerek, 9,27 avrodan işlem görüyor.

Bu arada, uzun yıllar zarar açıklayan Deutsche Bank, Ukrayna- Rusya savaşının "görünümü" gölgelemesine rağmen yatırım bankacılığı birimindeki kazancın etkisiyle ilk çeyrekte net karını yüzde 17 artırarak 1,06 milyar avroya yükseltmişti.

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Deutsche Bank, Frankfurt, Almanya, BaFin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde 'kara para aklama' araması - Son Dakika


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