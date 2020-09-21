BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.63 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.24 düşüşle 1,087.03 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 2.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.16 eksideydi.

İç piyasada bu hafta, Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin gelişmeler yakından izlenecek. Küresel piyasaların da bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.