BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.63 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.24 düşüşle 1,087.03 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 2.48, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.16 eksideydi.
İç piyasada bu hafta, Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin gelişmeler yakından izlenecek. Küresel piyasaların da bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde yeniden 10 milyar lira fonlama sağladı. Geleneksel yöntemli ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu.Geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde geçen hafta toplam 45 milyar lira fonlama sağlayan TCMB geleneksel yöntemli ihalelerde tutarı 17 Ağustos'tan beri 10 milyar lira olarak belirliyor. TCMB yalnızca geçen hafta Perşembe günü 5 milyar lira fonlama sağladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5393 lira ve en yüksek 7.6401 lirayı gördükten sonra, 7.63 – 7.64 lira aralığında,euro en düşük 8.9079 lira ve en yüksek 9.0029 lirayı gördükten sonra, 8.96 – 8.97 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7508 lira ve en yüksek 9.8276 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17685 - 1.18723 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18637 düzeyindeydi. Almanya'nın bilanço ve çalışan sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank'a göre, küresel ekonominin coronavirus şokunu atlatma yolundaki toparlanmasının, önceden yapılan öngörülerden daha hızlı gelişiyor.Deutsche Bank Ekonomik Araştırma Birimi'nin yöneticisi Peter Hooper, müşterilerine yolladığı notta, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) pandemi öncesi düzeylerine 2021 ortalarında dönmesini beklediklerini vurguladı ve ekledi: "Küresel ekonominin, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde gerilediği geçen kış ve ilkbahar dönemindeki derinliklerden iyileşmesi, öngördüğümüzden çok daha hızlı ilerledi."Yılın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru ilerlerken, küresel ekonominin, pandemi öncesi düzeylerine doğru toparlanma konusunda yolun yarısını geride bıraktığını düşündüklerini vurgulayan Hooper, "Bu aşamada, bu yolculuğun gelecek yılın ortasında, daha önceki öngörülerimizden iki çeyrek önce tamamlanacağını görüyoruz" dedi.Deutsche Bank öngörülerine göre, küresel GSYH 2021 yılında, daha önce yüzde 5.3 olan öngörülerinin biraz üzerinde, yüzde 5.6 büyüyecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) geçen hafta açıklanan raporunda, 2021 yılında küresel GSYH büyümesinin yüzde 5.0 olmasının beklendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 2.24 düştü, dolar 7.63 lirada - Son Dakika Ekonomi