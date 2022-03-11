Deutsche Bank Mali İşler Direktörü Moltke: "Rusya'daki operasyonlarımızı sonlandırmak uygulanabilir değil" - Son Dakika
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Deutsche Bank Mali İşler Direktörü Moltke: "Rusya'daki operasyonlarımızı sonlandırmak uygulanabilir değil"

11.03.2022 11:29
Deutsche Bank Mali İşler Direktörü Moltke: "Rusya'daki operasyonlarımızı sonlandırmak uygulanabilir değil"

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya'dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmesinin "uygulanabilir" olmadığını söyledi.

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya'dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmesinin "uygulanabilir" olmadığını söyledi.

CNBC'ye konuşan Moltke, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bankanın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmeyi şu aşamada düşünmediğine işaret etti.

Moltke, "Müşterilerimizi desteklemek için oradayız. Ayrıca uygulanabilirliğine yönelik olarak konuşma gerekirse bu bizim için mevcut bir seçenek değil. Bu müşteri ilişkilerini yönetmek ve onların durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak açısından da doğru bir şey olmaz." dedi.

Deutsche Bank'ın bu açıklaması, Rusya'da operasyonlarını kapatan veya askıya alan Batılı şirketlerin listesi büyürken geldi.

Von Moltke, durumun daha da kötüleşmesi ve Rusya'daki müşterilerinin operasyonlarını durdurması halinde bankanın pozisyonunu yeniden gözden geçireceğini sözlerine ekledi.

Von Moltke, "Elbette, durumun nasıl değiştiğine bakmamız gerekiyor. Buradaki gidilen yön konusunda biraz daha netlik kazandıkça Rusya'daki operasyonlarımızı gözden geçirmemiz gerekecek. Bu (müşteri varlığı) azaldıkça, Moskova'daki varlığımız da azalacak." diye konuştu.

Alman bankanın savaşın ilk günlerinde piyasa riskini "oldukça başarılı" bir şekilde yönettiğini belirten Von Moltke, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerle yakın bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Öte yandan, Deutsche Bank, yatırımcılara Rusya'da kredi risklerinin "çok sınırlı" olduğu konusunda güvence vermeye de çalışmıştı.

Alman bankası, 9 Mart'ta Rusya'da 1,4 milyar avro (1,55 milyar dolar) brüt kredi riski olduğunu açıklamıştı. Bu da toplam kredilerin yüzde 0,3'üne denk geliyor.

Deutsche Bank, 2015'te, Rus müşterilerinin kara para aklamasına imkan veren ayna işlemlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından ülkedeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini durdurmuştu.

Banka, 2017 yılında da ayna işlemlerle ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu delerek Rus müşterilerinin 10 milyar dolarını Rusya dışına çıkardığı suçlamalarını kabul ederek ABD ve İngiltere'de yetkili makamlara toplamda 629,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Ayna işlemlerle Moskova'da ruble ile bir şirketin hisseleri satın alınıyor ve ardından aynı sahipli şirketin hisseleri Londra'da dolar olarak satılıyordu.

Bu arada, Goldman Sachs'ın ardından ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

Deutsche Bank'ın Rusya'da kalması eleştiriliyor

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmemesini eleştirerek, "Deutsche Bank, Rusya'dan çıkmalarının uygulanabilir olmadığını söylüyor. Bu, Rusya'nın rastgele bombalamalarından kaçan Ukraynalı siviller için geçerli olan "uygulanabilir olmayanın" aynısı mı?" ifadesini kullandı.

Ash, "Açıkça Deutsche Bank'da çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hiç anlamına geliyor." eleştirisinde bulundu.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal eden Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus bankalarına yönelik uygulanacak SWIFT kısıtlaması konusunda isteksiz davranmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Deutsche Bank, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deutsche Bank Mali İşler Direktörü Moltke: 'Rusya'daki operasyonlarımızı sonlandırmak uygulanabilir değil' - Son Dakika


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