Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar
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Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar

2 saat önce

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.

Deutsche Bank'tan ikinci çeyrekte 3,15 milyar euro zarar, System.String[]
Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek zararı, yeniden yapılanmanın etkili olmasından dolayı 3,15 milyar euro oldu.
Deutsche Bank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:52 
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