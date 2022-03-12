Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı

12.03.2022 00:39
Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.

Açıklamada, Deutsche Bank'ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.

Öte yandan, Goldman Sachs'ın ardından ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

ABD'li bankaların bu kararları, Deutsche Bank gibi rakip bankalar üzerinde Rusya'dan çıkılması konusunda baskı oluşturmuştu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu yaptırımlardan dolayı Batılı finans kuruluşları için Rusya'da faaliyet göstermek giderek daha zor hale gelmişti.

Deutsche Bank'ın son kararı, tepkilerin ardından geldi

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, 10 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya'dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmesinin "uygulanabilir" olmadığını söylemişti.

CNBC'ye konuşan Moltke, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bankanın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmeyi şu aşamada düşünmediğine işaret etmişti.

Moltke, "Müşterilerimizi desteklemek için oradayız. Ayrıca uygulanabilirliğine yönelik olarak konuşma gerekirse bu bizim için mevcut bir seçenek değil. Bu müşteri ilişkilerini yönetmek ve onların durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak açısından da doğru bir şey olmaz." demişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki faaliyetlerine sonlandırmaması yatırımcılar ve siyasiler tarafından eleştirilmişti.

Öte yandan, Deutsche Bank, yatırımcılara Rusya'da kredi risklerinin "çok sınırlı" olduğu konusunda güvence vermeye de çalışmıştı.

Alman bankası, 10 Mart'ta Rusya'da 1,4 milyar avro (1,55 milyar dolar) brüt kredi riski olduğunu açıklamıştı. Bu da toplam kredilerin yüzde 0,3'üne denk geliyor.

Deutsche Bank'ın Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı bir teknoloji merkezi de bulunuyor.

Deutsche Bank, 2015'te, Rus müşterilerinin kara para aklamasına imkan veren ayna işlemlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından ülkedeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini durdurmuştu.

Banka, 2017 yılında da ayna işlemlerle ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu delerek Rus müşterilerinin 10 milyar dolarını Rusya dışına çıkardığı suçlamalarını kabul ederek ABD ve İngiltere'de yetkili makamlara toplamda 629,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Ayna işlemlerle Moskova'da ruble ile bir şirketin hisseleri satın alınıyor ve ardından aynı sahipli şirketin hisseleri Londra'da dolar olarak satılıyordu.

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Deutsche Bank, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya'daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı - Son Dakika


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