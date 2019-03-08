Son Dakika Haberleri: Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme Görüşmelerine Devam Ediyor

Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme Görüşmelerine Devam Ediyor

24 dakika önce

– Deutsche Bank Ag ve Commerzbank AG üst düzey yöneticileri iki bankasının olası birleşmesini görüştü.

Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme Görüşmelerine Devam Ediyor, System.String[]
– Deutsche Bank Ag ve Commerzbank AG üst düzey yöneticileri iki bankasının olası birleşmesini görüştü.

Alman dergisi Focus'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bankaların CEOları yönetim kurullarından aldıkları onay sonrasında yoğun görüşmeler yapıyorlar.

Daha önce Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz, ülkenin en büyük iki bankasının birleşmesinin ekonomik olarak uygun olduğunu söylemişti. Almanya devletinin iki bankanın da hissesine sahip olduğu duyurulurken, iki bankan da kayıplar, işten çıkarmalar, kötü finansal tablolar ve kara para aklama ithamlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Deutsche Bank 2018 yılında yüzde 40.82 değer kaybederken, Commerzbank hisseleri aynı dönemde yüzde 45.62 düşmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Almanya, Deutsche Bank, Commerzbank, Ekonomi
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