Deutsche Bank: Yeni dijital para birimi iki yıl içinde

Almanya merkezli yatırım bankası Deutsche Bank yayınladığı üçüncü kripto para raporunda, yeni bir dijital para birimininin elektronik ödemelerin kolaylığı ve nakit ödemelerin gizliliğini birleştirerek gelecek iki yıl içinde "yaygın" olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Deutsche Bank raporunda, merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital para birimleri (CBDC) ile ilgili de merkez bankalarının herkes için kazanç sağlayacak hesaplar açabileceği belirtilirken, ticari bankaların "bankalara hücum etmek zorunda kalmayacakları" vurgulandı.Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau "para birimlerinin gizli olamayacağını" ve bu sebeple dijital para birimlerinin kontrolünde özel şirketler yerine merkez bankalarının olması gerektiğini söylemişti.