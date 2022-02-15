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Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı - Son Dakika

Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı

15.02.2022 19:49
Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı

Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) 5 Arapça servisi çalışanını işine son vermesinin ardından 2 Filistin kökenli gazeteciyi daha işten çıkardığı bildirildi.

Almanya'da devlet destekli medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) 5 Arapça servisi çalışanını işine son vermesinin ardından 2 Filistin kökenli gazeteciyi daha işten çıkardığı bildirildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Zahi Alavi ile Yasir Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında, geçmişte "antisemitik ifadeler kullandığı" iddiasıyla görevlerine son verildiği ifade edildi.

Alavi'nin 17 yıldır, Ebu Mualek'in ise 12 yıllık DW çalışanı oldukları aktarılan haberlerde, 2 gazetecinin DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un geçen haftaki basın toplantısında bahsettiği inceleme başlatılan 8 kişi içerisinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında, 2 gazetecinin İsrail'in 2014'te ablukaya alınan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını kınadıkları kaydedildi.

Alavi'nin Temmuz 2014'te Facebook sayfasında, "Terörist İsrail devletinin Filistinlilere yaptığı tekrarlanan bir soykırımdır" paylaşımında bulunduğu ifade edildi.

Alavi ve Ebu Mualek'in sosyal medya hesaplarında kendilerine destek verenlere teşekkür ettikleri görüldü.

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Deutsche Welle, Almanya, Arapça, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deutsche Welle 2 Filistinli gazeteciyi daha işten çıkardı - Son Dakika


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