Son Dakika Haberleri: Deutschebank'tan 7.4 milyar euroluk yeniden yapılanma
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Deutschebank'tan 7.4 milyar euroluk yeniden yapılanma

33 dakika önce

– Deusche Bank AG CFO'su James von Moltke bankanın 7.4 milyar euroluk bir yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.

Deutschebank'tan 7.4 milyar euroluk yeniden yapılanma, System.String[]
– Deusche Bank AG CFO'su James von Moltke bankanın 7.4 milyar euroluk bir yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu.
Banka'dan Pazar günü yapılan açıklamada, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı aktivitelerinin azaltılacağı ve bunun sonucunda bankanın küresel satış ve borsa işlemlerini tamamen bırakılacağı belirtildi.
Moltke yaptığı açıklamda, "Bu yeniden yapılandırmanın bir son olduğuna inanıyorum. Geleceğe yönelik olarak ana faaliyet alanımıza odaklanmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Bankacılık işlemlerini uçucu alanlardan uzaklaştırmak istediklerini ifade eden Moltke, "Müşterilerimiz ve yatırımcılar, istikrarlı ve öngörülebilir faaliyet alanlarına yönelik uygulamalarımızı gördükçe, bankamızla ilgili önemli yeniden derecelendirme olacağına inanıyoruz "dedi.
Açıklamanın etükisiyle, Deutschebank hisseleri Pazartesi ilk işlemlerde yüzde 5.3 artışla 7.55 euroya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
Ekonomi
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