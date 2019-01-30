Dev Adamlar İçin Muradiye Spor Salonu'nda Buluşalım

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde şanssızlığını Semt77 Yalova Belediye maçında kıran ve aldığı kritik galibiyetle play-off yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, 2 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da bundan sonraki haftalarda maçlarını oynayacağı yeni adresi Muradiye Spor Salonu'nda karşılaşacağı Petkimspor maçı öncesinde tek yürek oldu.

Cabadak, " Manisalı Basketbol Severleri Muradiye Spor Salonuna Bekliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak, Cumartesi günü saat 15.30'da bu sezon ilk kez Muradiye Spor Salonu'nda parkeye çıkacaklarını söyleyerek, " Hazırlıklarımız maçın oynanacağı Muradiye Spor Salonu'nda galibiyet parolasıyla devam ediyor. Ligde kalan 14 maçımızın sekizini kendi sahamızda oynayacağız. Manisalı basketbol severlerden bu sezon Atatürk Spor Salonu'nda aldığımız büyük desteği bundan sonra maçlarımızı oynayacağımız Muradiye Spor Salonunda da alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın aynı desteği Muradiye Spor Salonunda da vereceklerinden şüphemiz yok. Bu hafta yine çok kritik bir maça çıkacağız. Şanssızlığımızı kırma adına Semt77 Yalova Belediye maçında aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu hafta da yine kritik bir maç bizi bekliyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu zorlu maçı kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ligin İlk Yarısında Deplasmanda Oynadığımız Maçı Kazanmıştık

Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak olan maç öncesinde galibiyet yolunda tek yürek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Petkimspor'la ligin ilk yarısında İzmir Enka Spor Salonu'nda oynadığı zorlu maçı 78-71 kazanmayı başarmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde 10. sırada bulunurken, Petkimspor ise 6. sırada yer alıyor.