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Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor - Son Dakika

Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor

14.09.2021 10:47
Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor, System.String[]

İşitme Engelliler Basketbol Erkek Milli Takımı, 16-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Pescara kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Mamak'ta devam ediyor.

İşitme Engelliler Basketbol Erkek Milli Takımı, 16-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Pescara kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Mamak'ta devam ediyor.

İşitme Engelliler Basketbol Erkek Milli Takımı, 16-23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Pescara kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Mamak'ta devam ediyor. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda faaliyetlerini sürdüren potanın dev adamları, Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya, Yunanistan, İtalya ve Belarus ile aynı grupta mücadele edecek. Milliler, gruplarında başarı oldukları takdirde diğer gruptan yükselen ülke takımları ile çapraz müsabakalar yaparak final şansı arayacaklar. Finallere yükselme durumunda ise İşitme Engelliler olimpiyatlarına katılma hakkı kazanacaklar.

"OLİMPİYAT BİLETİNİ ALACAKLAR"

Milli sporcuları idmanda ziyaret ederek onları Mamak'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Sporcularımızın İtalya'da başarı elde ederek olimpiyat biletini de alacaklarına inanıyorum. Başta sporcularımıza, teknik ekibimize ve emeği geçen herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

(İHA)

Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor
Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor

Avrupa Şampiyonası, basketbol, İtalya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dev adamlar şampiyonaya Mamak'ta hazırlanıyor - Son Dakika


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