Dev Adamlar, Samsun Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Dev Adamlar, Samsun Maçına Hazırlanıyor

01.03.2022 17:03
Dev Adamlar, Samsun Maçına Hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 22'nci haftanın açılış maçında zirve yolundaki rakiplerinden Samsunspor'un konuğu olacağı karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefiyle sezona başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda savunma ve hücum setleri üzerinde duruldu. Oyuncuların parkedeki hırslı yapısı dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşma 4 Mart Cuma günü saat 18.00'da Samsun'da oynanacak. Ligde zirve yolunda kritik öneme sahip mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından da yayınlanacak.

"Bu takımın yeri Süper Lig"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, çok özel ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "Hepimizin odak noktası şampiyonluğa ulaşmak. Samsunspor maçı da şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. İki ekip de aynı galibiyet sayısına sahip. Sezonun en çekişmeli maçlarından biri olacak. Maçı kazanarak doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için önemli bir virajı daha dönmek istiyoruz. En başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere tüm camianın, tüm şehrin aynı hissiyatta olduğunu biliyorum. 'Bu takımın yeri Süper Lig'. Ve bu hedefe de hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler
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