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Dev Adamlar Seriye Bağladı

20.09.2021 19:03

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 101-66 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası'ndaki üçüncü maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 101-66 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda C Grubunda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, gruptaki son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor engelini de rahat geçerek lider olarak çeyrek finale yükseldi. İlk periyotta karşılıklı sayılar ile dengede giden mücadelede 25-21'lik skorla yeşil-beyazlı temsilcimizin üstünlüğü vardı. İkinci periyotta da rakibine üstünlük kuran Manisa BBSK, 48-41'lik skor avantajı ile soyunma odasına giden taraf oldu.

Manisa BBSK Yine İkinci Yarının Başında Maçı Kopardı

İkinci yarının başında baskılı savunma ile rakibini bunaltan yeşil-beyazlılar üstüste bulduğu isabetler ile farkı iyice açtı. 80-55'lik skorla dördüncü periyoda önde başlayan Manisa'nın dev adamları baskılı oyununa devam etti. Rakibinin gardını iyice kıran temsilcimiz 101-66'lık skorla namağlup grubunu lider tamamladı.

6 Oyuncumuz Çift Haneli Sayı Üretti

Yüksek hücum yüzdesi ile oynadığımız maçta, 32'de 14 üçlük isabetine imza attık. Pota altında da rakibine üstünlük kuran temsilcimizde Fatih Cantitiz bulduğu 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 6 da asist yaptı. Recep Doğrusöz, Sercan Topcu, Diante Watkins, Mustafa Baki Görür ve Andre Williamson da çift haneli sayı üreten diğer isimler oldu. Maçta ayrıca tüm oyuncularımız sayı üretti.

Hem Hücuma Hem Savunmaya Tam Not

C Grubunda rakiplerine büyük üstünlük kuran temsilcimiz 3 maçta rakip potaya ortalama 88. 6 sayı göndermeyi başardı. Yaptığı baskılı savunma ile rakiplerine kolay atış şansı tanımayan ekibimiz potasında ortalama 58. 3 sayı gördü.

Kaynak: Habermetre
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