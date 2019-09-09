Son Dakika Haberleri: Dev adamlardan arkadaşlarına doğum günü sürprizi
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Dev adamlardan arkadaşlarına doğum günü sürprizi

58 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının tecrübeli oyuncularından Gökhan Yazıcıoğlu'na antrenman sonrası takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

Dev adamlardan arkadaşlarına doğum günü sürprizi, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının tecrübeli oyuncularından Gökhan Yazıcıoğlu'na antrenman sonrası takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.


Geçtiğimiz sezonunun şampiyon kadrosunda yer alan Gökhan Yazıcıoğlu'na arkadaşlarından doğum günü sürprizi yapıldı. 29 yaşına giren tecrübeli basketbolcuyu arkadaşları yalnız bırakmadı. Antrenman sonrasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada, Yazıcıoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Gökhan Yazıcıoğlu doğum günü pastasını teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahada kesti. Duygulandığını belirten Yazıcıoğlu, "Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşımın takımıma ve bana uğurlu gelmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ

basketbol, Türkiye, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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