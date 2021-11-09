Dev Adamlarımızda hedef galibiyet - Son Dakika

Türkiye Basketbol Ligi 2021-2022 sezonunun 7'inci hafta maçında evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimde Muradiye Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına devam etti. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçta da rakiplerini eli boş gönderen yeşil-beyazlı ekipte oyuncuların hırslı yapısı göze çarptı. Hedefin Samsunspor maçı ile iç ve dış sahada galibiyet serisi yakalamak olduğu vurgulandı. 12 Kasım Cuma Günü saat 18.00'da Muradiyespor Salonu'nda oynanacak maç ayrıca TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı yayınlanacak.

Maç yüzde 100 seyirci ile oynanacak

Galibiyet parolası ile hazırlıklarını sürdüren Manisa'nın Dev Adamlarının büyük öneme sahip Samsunspor maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda yüzde 100 seyirci kapasitesi ile oynanacak.

Haydi Manisa salona!

Yeşil-beyazlı ekibin Cuma günü oynayacağı maç ile ilgili servis bilgisinin de sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtilirken Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan da böylesine önemli bir maçta tüm Manisalıları Muradiye Spor Salonu'na davet etti.