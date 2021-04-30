Dev Antarktika balinası Afrika kıyılarına vurdu

Antarktika bölgesinde yaşayan 18.2 metrelik ve tonlarca ağırlığındaki dev balina Afrika ülkesi Namibya'daki sahile vurdu.

Namibya'nın Walvis Körfezi yakınlarında kıyıya vuran tonlarca ağırlığındaki dev mavi balina şakınlık yarattı.Yaşam alanı Antarktika sahillerinden çok uzakta kıyıya vuran 18.2 metrelik mavi balinanın bir gemiyle çarpışması sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, balinanın bir kaç gün önce kanlar içinde karaya vurduğunu ifade etti.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ İLK VAKA

Öte yandan, Namibya Yunus Projesi (NPD) koruma uzmanı Simon Elwen, "Bu olay alttür Antarktika mavi balinasının Güney Afrika'daki ilk kez karaya oturmasıdır" dedi. Uzmanlar, mavi balinaların yetişkin olduklarında yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 150 ton ağırlığa ulaşabildiğini, dolayısıyla karaya vuran balinanın bir yavru olduğunu açıkladı.