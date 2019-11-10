Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı "Ata'ya Saygı Zinciri" ve 16 dalgıcın katıldığı "Ata'ya Saygı Dalışı" ile anıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan "Atatürk'ün Gözleri" tablosu görenleri hayran bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı programlarla anıldı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" ve "Ata'ya Saygı Dalışı" etkinliklerine, binlerce Maltepeli vatandaş katıldı. Denize dalan Derinlere Saygı Dalış Topluluğuna üye 16 dalgıç, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon'un eseri olan "Atatürk'ün Gözleri" tablosunu denizden çıkardı. Atatürk posterleri ve meşaleler eşliğinde denizden çıkarılan tablo görenleri kendisine hayran bıraktı.

Etkinliğe katılan binlerce Maltepeli, Küçükyalı sahilden Bostancı'ya kadar uzanan kilometrelerce uzunluğunda zincir oluşturdu. Vatandaşlar, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun meşaleler eşliğinde denizden çıkarılması ile binlerce Maltepelinin oluşturduğu zincir drone ile havadan görüntülendi.

(Mustafa Biçer - Hanifi Bayar/İHA)