Son Dakika Haberleri: Dev "Atatürk'ün Gözleri" tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı
Son Dakika Genel Dev 'Atatürk'ün Gözleri' tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı

Dev "Atatürk'ün Gözleri" tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı

7 saat önce

Dev "Atatürk'ün Gözleri" tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıİSTANBUL - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı "Ata'ya Saygı Zinciri" ve 16 dalgıcın katıldığı "Ata'ya Saygı Dalışı" ile anıldı.

Dev "Atatürk'ün Gözleri" tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı

İSTANBUL - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81. yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı "Ata'ya Saygı Zinciri" ve 16 dalgıcın katıldığı "Ata'ya Saygı Dalışı" ile anıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan "Atatürk'ün Gözleri" tablosu görenleri hayran bıraktı. Binlerce Maltepeli, kilometrelerce uzunluğunda insan zinciri oluşturup Atatürk için saygı duruşunda bulundu. "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun denizden çıkarılması ve kilometrelerce uzunluğundaki saygı zinciri havadan görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Maltepe'de binlerce kişinin katıldığı programlarla anıldı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" ve "Ata'ya Saygı Dalışı" etkinliklerine, binlerce Maltepeli vatandaş katıldı. Denize dalan Derinlere Saygı Dalış Topluluğuna üye 16 dalgıç, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon'un eseri olan "Atatürk'ün Gözleri" tablosunu denizden çıkardı. Atatürk posterleri ve meşaleler eşliğinde denizden çıkarılan tablo görenleri kendisine hayran bıraktı.

Etkinliğe katılan binlerce Maltepeli, Küçükyalı sahilden Bostancı'ya kadar uzanan kilometrelerce uzunluğunda zincir oluşturdu. Vatandaşlar, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu

"Atatürk'ün Gözleri" tablosunun meşaleler eşliğinde denizden çıkarılması ile binlerce Maltepelinin oluşturduğu zincir drone ile havadan görüntülendi.

Dev Atatürk'ün Gözleri tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Maltepe, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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