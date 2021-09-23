Çin'in Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde sokaklarda yuvarlanan devasa ay maketini yakalamaya çalışanlar insanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.
Asia News Day internet sitesinde yer alan habere göre, Hınan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde görevliler, devasa ay maketini ellerinden kaçırdı. Festivalde görevli personelin sokakta yuvarlanan ayın peşinden koştuğu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı - Son Dakika