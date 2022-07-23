Sirk gösterilerinin vazgeçilmez hayvanları arasında yer ayılar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşatabiliyor. Bir sirkte yine buna benzer anlar yaşandı.
Dev ayı, gösterinin yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eğitmenine sinirlendi. Eğitmenini yere yapıştıran ayı, pençeleriyle saldırmaya başladı.
Bu sırada yaşananlara oturdukları yerden şahit olan seyirciler ise çığlık çığlığa kaldı. Bir kadının çocuğunu korumak istediği anlar da kameralara takıldı.
Son Dakika › Yaşam › Dev ayı sahnede bir anda eğitmenine saldırdı, binlerce kişi çığlık çığlığa kaldı - Son Dakika