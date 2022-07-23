Dev ayı sahnede bir anda eğitmenine saldırdı, binlerce kişi çığlık çığlığa kaldı - Son Dakika
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Dev ayı sahnede bir anda eğitmenine saldırdı, binlerce kişi çığlık çığlığa kaldı

23.07.2022 10:50
Dev ayı sahnede bir anda eğitmenine saldırdı, binlerce kişi çığlık çığlığa kaldı

Sirkte gösteri yapıldığı sırada kontrolden çıkan bir ayı, eğitmenine saldırdı. Bu anlara tanık olan seyirciler ise yaşadıkları korku nedeniyle çığlık çığlığa kaldı.

Sirk gösterilerinin vazgeçilmez hayvanları arasında yer ayılar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşatabiliyor. Bir sirkte yine buna benzer anlar yaşandı.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Dev ayı, gösterinin yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eğitmenine sinirlendi. Eğitmenini yere yapıştıran ayı, pençeleriyle saldırmaya başladı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR

Bu sırada yaşananlara oturdukları yerden şahit olan seyirciler ise çığlık çığlığa kaldı. Bir kadının çocuğunu korumak istediği anlar da kameralara takıldı.

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