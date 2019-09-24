Dev bal kabakları Sarıgöl'de de yetiştirilecek

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinden tohumunu temin ettiği ve Ziraat Odasının Uygulama Bahçesinde dikimini gerçekleştirdiği dev bal kabaklarından ilk ürünleri aldı. 60 kilogram gelen kabakların zamanla ilçe geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından Sarıgöl Ziraat Odası Uygulama Bahçesine dikilen dev bal kabakları ilk ekimde olumlu sonuç verdi. Olgunlaşmaya başlayan bal kabaklarını toplayarak Ziraat Odası Salonunda sergilemeye başlayan Ülgen, Kaliforniya'dan getirilen tohumlardan birinin 60 kilogram ağırlığında ürün verdiğini ve herkesin ilgisini çektiğini söyledi.



"Tohumları çiftçilere dağıtılacak"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, getirdiği tohumların ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir tanesi 300-500 kilogram gelen dev bal kabaklarından olduğunu belirterek, "Bu bal kabakları tohumundan 5-10 adet bir yerden temin ettim. Uygulama bahçemizde diktik. Başarılı oldu. Bir tanesi var ki, 60 kilogram geliyor. Kabaklara sadece solucan gübresi verdik. Kabaklar odamızda olgunlaştıktan sonra besicilik yapan ve diğer çiftçilerimize beşer, tane tohum dağıtacağım. İlçemizde yaygınlaşsın" dedi. - MANİSA