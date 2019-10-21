Son Dakika Haberleri: Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi
Son Dakika Güncel Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

7 dakika önce

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 20 kilogram ağırlığındaki bir akya balığını avladığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 20 kilogram ağırlığındaki bir akya balığını avladığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Mavriya adası açıklarında tüpsüz olarak gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 20 kiloluk akya balığını avlamayı başaran Müjdat Turan, heyecan dolu anları su altı kamerasıyla kaydederek, instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki dalgıcın dev balığı zıpkınla avladığı görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

(İHA)

Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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