Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında ilginç anlar kameraya yansıdı. Bölgede avlanan bir grup balıkçı, ölü bir balina leşiyle karşılaştı. Balıkçılar, ölmüş balinanın içinde biriken metan gazı nedeniyle patlamasını saniye saniye kaydetti.

O ANLAR KAMERADA

Pasifik Okyanusu'nda cansız bir kambur balinayı tespit eden bir grup balina gözlemcisi tekneyi balina leşinin yanına yanaştırdı. O anlarda video kaydına başlayan balıkçılar, balinanın ağzından su ve kan fışkırdığı anları kaydetti.

İÇ ORGANLARI PATLADI

Balinanın karnında sıkışan gazın boşalması sonrası balinanın dalak, ince bağırsak ve mide dahil olmak üzere iç organlar infilak etti.