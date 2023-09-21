Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Son Güncelleme: 21.09.2023 17:29

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında avlanan bir grup balıkçı, ölü bir kambur balinanın, oluşan metan gazı nedeniyle patlamasını saniye saniye kaydetti. Balinanın leşinin patlamasıyla deniz yüzeyi kan gölüne döndü.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında ilginç anlar kameraya yansıdı. Bölgede avlanan bir grup balıkçı, ölü bir balina leşiyle karşılaştı. Balıkçılar, ölmüş balinanın içinde biriken metan gazı nedeniyle patlamasını saniye saniye kaydetti.

O ANLAR KAMERADA

Pasifik Okyanusu'nda cansız bir kambur balinayı tespit eden bir grup balina gözlemcisi tekneyi balina leşinin yanına yanaştırdı. O anlarda video kaydına başlayan balıkçılar, balinanın ağzından su ve kan fışkırdığı anları kaydetti.

İÇ ORGANLARI PATLADI

Balinanın karnında sıkışan gazın boşalması sonrası balinanın dalak, ince bağırsak ve mide dahil olmak üzere iç organlar infilak etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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