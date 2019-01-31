Son Dakika Haberleri: Dev Baloncuklarla Eğlenceli Tatil

Dev Baloncuklarla Eğlenceli Tatil

1 saat önce

Adanalı çocukları dev baloncukların sihirli dünyasında yolculuğa çıkaran Bubble Room Eğlence Arenası, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde başladı.

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Adanalı çocukları dev baloncukların sihirli dünyasında yolculuğa çıkaran Bubble Room Eğlence Arenası, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde başladı. 3 Şubat Pazar gününe kadar sürecek etkinliğe dileyen herkes ücretsiz katılım sağlayabiliyor.

Yarı yıl tatili boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Optimum'da sadece çocukların değil, onları izleyen ailelerinin de unutulmaz anlar yaşadıkları Bubble Room Eğlence Arenası büyük ilgi görüyor.

AVM'nin zemin katında gerçekleşen etkinlikte, ellerindeki halkaları sabun ve sudan oluşan bir havuza daldırıp üfleyerek, irili ufaklı yüzlerce baloncukları keyifle izleyen küçük ziyaretçiler, bu mutlu anlarının bitmesini hiç istemiyor.

Köpüklerin büyülü dünyasını keşfederek, dinamik, büyüleyici ve sıra dışı bir deneyim yaşayan çocuklar, baloncukların dansını izlerken, en güzel çocukluk anılarını hafızalarına kaydediyorlar.

Etkinlik görevlileri, bir yandan çocuklara dev baloncukları nasıl dans ettirebileceklerini öğretirken, yaptıkları köpük şov ise ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

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