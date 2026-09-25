Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı

Altın yatırımcısının gözü günlük fiyat hareketlerinin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde. Faiz, dolar ve enflasyon kaynaklı belirsizlikler sürerken, küresel finans kuruluşlarının uzun vadeli altın projeksiyonları da yakından takip ediliyor.

Küresel yatırım bankası TD Securities, son değerlendirmesinde altının kısa ve uzun vadeli görünümüne ilişkin tahminlerini paylaştı. Banka, yüksek faiz ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskısının kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olabileceğini belirtirken, uzun vadede yükseliş potansiyelinin korunabileceğini öngördü.

2027'NİN İKİNCİ YARISINDA REKOR BEKLENTİSİ

TD Securities'in projeksiyonuna göre ons altının 2027'nin ilk dönemlerinde 4.200-4.500 dolar aralığında işlem görmesi bekleniyor. Bankanın daha uzun vadeli tahmininde ise fiyatın 2027'nin ikinci yarısında 5.350 dolar seviyesine doğru hareket edebileceği öngörülüyor. Söz konusu seviyeler kesin fiyat hedefi değil, mevcut ekonomik koşullar ve piyasa beklentileri üzerinden oluşturulan projeksiyonlar olarak değerlendiriliyor.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNDE ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖR

Bankanın altın için uzun vadeli yükseliş beklentisinde enflasyon baskısının azalması, ABD dolarının zayıflaması ve faiz maliyetlerinin düşmesi öne çıkıyor. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Merkez bankalarının altın alımları da piyasadaki önemli destekleyici unsurlardan biri olarak gösteriliyor. TD Securities, önceki değerlendirmelerinde merkez bankalarının fiyat düşüşlerinde alıcı konumuna geçtiğine dikkat çekmişti.

YÜKSEK FAİZ KISA VADEDE BASKI YARATABİLİR

Öte yandan yüksek faiz ortamı, altın fiyatları açısından kısa vadeli risk oluşturmayı sürdürüyor. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor. TD Securities'e göre enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması halinde faiz indirimi beklentileri daha ileri bir tarihe ötelenebilir. Böyle bir senaryonun ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.