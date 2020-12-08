Dev banka 'Kar faydası'yla kredi borcunu, borçlunun davalık olduğu şahsa sattı iddiası - Son Dakika

Dev banka 'Kar faydası'yla kredi borcunu, borçlunun davalık olduğu şahsa sattı iddiası

08.12.2020 13:25
Dev banka 'Kar faydası'yla kredi borcunu, borçlunun davalık olduğu şahsa sattı iddiası, System.String[]

İşadamı Kazım Gürol Yılmaz, özel bir bankaya olan kredi borcunun davalık olduğu eski ortağına satıldığını iddia ederek, "Tüm belgeler elimde, böyle bir borç satışının yapılmış olmasına inanamıyorum.

İşadamı Kazım Gürol Yılmaz, özel bir bankaya olan kredi borcunun davalık olduğu eski ortağına satıldığını iddia ederek, "Tüm belgeler elimde, böyle bir borç satışının yapılmış olmasına inanamıyorum. En üzücü kısmı bu borç-alacak devrinin bir varlık şirketine değil davalık olduğum bir şahsa yapılmış olması" dedi.

2008 ile 2019 yılları arasında Samsun'da vergi rekortmeni olan Samsunspor eski başkanı Kazım Gürol Yılmaz'ın özel bir bankaya olan kredi borçlarının davalık olduğu eski ortağına satıldığı iddia edildi. Kazım Gürol Yılmaz, "Büyük bir bankaya olan faiziyle birlikte 46 milyon 123 bin TL olan borcumun 27 milyon 670 bin TL'ye davalık olduğum Mithat Y.'ye satıldığını öğrendim. Bunun usulsüz bir durum olduğunu anlatarak bankaya gittim. Ancak banka tarafı, benim teklifimin ve prensipteki anlaşmamızdan daha iyi bir teklif aldıklarını aramızda bir imzalaşma da olmadığını bu nedenle 'kar faydası' gördükleri için bu satışı gerçekleştirdiklerini belirttiler. Davalı olduğum Mithat Y. borçlarımı satın aldıktan sonra, bankadaki ipotek olan gayrimenkullerimi 30 milyon TL'ye satışa çıkararak, 2 milyon 500 bin TL kar elde edecek" dedi.

Kurumsal bir bankanın böyle bir işleme onay vermesine çok şaşırdığını söyleyen Kazım Gürol Yılmaz, "Açıkçası ciddi sorunlar yaşadığım birine böyle bir dosyayı satmaları, temlik etmeleri inanılır gibi değil. Biz ülkemizde bankalarımıza güvenemeyeceksek kime güveneceğiz. Ben banka ile bir anlaşma aşamasındaydım, 20 milyon 170 bin TL'ye anlaşmıştık. Fakat kar faydası gördüklerini, imzaların atılmadığını söyleyerek borçlarımı Mithat Y.'ye devretmişler ve bunu bana bildirirken onun verdiği rakamın üzerini verirsem benimle anlaşacaklarını da söylemişler. Tüm yazışmalar bende kayıtlı. Dava sürecine başlıyorum. Hem Mithat Y. hem de banka ile mahkemede görüşeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Dev banka 'Kar faydası'yla kredi borcunu, borçlunun davalık olduğu şahsa sattı iddiası

Gürol Yılmaz, Kredi, Banka, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dev banka 'Kar faydası'yla kredi borcunu, borçlunun davalık olduğu şahsa sattı iddiası - Son Dakika Ekonomi


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