Üye Girişi
Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak - Son Dakika

Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak

25.08.2021 14:35
Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak, System.String[]

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) yöneticileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Kalite Birliği Derneği (KALBİR) yöneticileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, KALBİR yönetimini ağırladı. Ziyarette Bursa ekonomisi ve kalite alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan görüşmenin ardından KALBİR tarafından 150 metrekarelik Türk bayrağı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a takdim edildi. Dev bayrak, oda binasında atrium alanına asıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KALBİR yönetimine bayrak hediyesi için teşekkür etti. Bayrağın Türk milletinin en önemli sembolü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "KALBİR'in Milli Ses Ver projesi kapsamında bayrak hediye etme geleneğini başlatmasını çok kıymetli buluyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeye destek vermiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bursa'nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Toplam sanayi üretimimiz içerisinde orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 52. Bu oran Türkiye'nin iki katından daha fazla. Kent olarak ihracatta kilogram başına birim fiyatımız ise 4 dolar. Ülkemizin dış ticaret açığı varken Bursa olarak biz 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. Tüm bunlar Bursa'yı Türkiye ekonomisinde çok özel bir konuma taşıyor." diye konuştu.

Bursa'nın kalite anlamında da Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Şehrimizde dünyaca ünlü markalar var. Bunların birçoğu endüstriyel markalar. Dünyadaki bütün iş profesyonellerinin tanıdığı, alanında en iyi ilk 10 firma arasına giren çok sayıda markamız var. Bursa gibi bir sanayi kenti için de esas olan endüstriyel markalar çıkarabilmektir. Şu anda Bursa bu konuda Türkiye'nin merkezi konumunda. Makineden tekstile, otomotivden gıdaya farklı sektörlerde çok sayıda endüstriyel markaya ev sahipliği yapıyoruz. Arzumuz bu markaların sayısını daha da artırmak. Kalite Birliği Derneğimizi de kalite ve marka bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla kutluyorum." dedi.

KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, Milli Ses Ver projesi ile hem devlete hem de sanayiciye çağrıda bulunduklarını söyledi. - BURSA

Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Milli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Fenerbahçe'de Lacazette ve Alexis Sanchez operasyonu başladı! Aziz Yıldırım, 11 sene önce imzayı attıramamıştı 15:50 Fenerbahçe'de Lacazette ve Alexis Sanchez operasyonu başladı! Aziz Yıldırım, 11 sene önce imzayı attıramamıştı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı 15:24 İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı 15:18 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi 15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. 14:44 Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz 14:40 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı 14:29 Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı

Son Dakika Haberleri
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:39 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı         
15:45
Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm         
15:24
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi         
15:08
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:14:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dev bayrak BTSO'da dalgalanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement