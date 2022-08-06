Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler - Son Dakika
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Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler

06.08.2022 18:22

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda dev bir piton yılanının köpeği esir aldığı anlar yer aldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan köpeğin attığı çığlıklar, izleyenleri dehşete düşürdü.

Doğanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlarının başında gelen yılanlar, zaman zaman doğadaki diğer hayvanlara da zor anlar yaşatabiliyor. Yine bu şekilde meydana gelen bir olay, sosyal medyada paylaşıldı.

KÖPEĞİN ETRAFINI SARDI

Dev piton yılanı, gözüne kestirdiği köpeği her şeyden habersiz şekilde vücudunun arasına aldı. Yılan köpeği sıkmaya başladıktan sonra çevredekiler yardıma koştu.

ACI İÇİNDE ÇIĞLIK ATTI

Yılanın tehlikesinden habersiz olan köpek, korkmasının ardından acı içinde çığlık attı. Neyse ki çevredekilerin zamanında müdahalesi köpeğin kurtulmasını sağladı.

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