Doğanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlarının başında gelen yılanlar, zaman zaman doğadaki diğer hayvanlara da zor anlar yaşatabiliyor. Yine bu şekilde meydana gelen bir olay, sosyal medyada paylaşıldı.
Dev piton yılanı, gözüne kestirdiği köpeği her şeyden habersiz şekilde vücudunun arasına aldı. Yılan köpeği sıkmaya başladıktan sonra çevredekiler yardıma koştu.
Yılanın tehlikesinden habersiz olan köpek, korkmasının ardından acı içinde çığlık attı. Neyse ki çevredekilerin zamanında müdahalesi köpeğin kurtulmasını sağladı.
Son Dakika › Yaşam › Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler - Son Dakika